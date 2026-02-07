Мужчину приговорили к почти 100 годам тюрьмы за насилие над несовершеннолетними

07 февраля 2026, 19:00

Американец получил 98 лет тюрьмы за сексуальные преступления над детьми

Фото: iStock/Alexander Semenov

Жителя округа Уичито Дэвида Ли Харрисона осудили на 98 лет за преступления на сексуальной почве, совершенные в отношении несовершеннолетних, передает «Газета.Ru».