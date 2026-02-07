Мужчину приговорили к почти 100 годам тюрьмы за насилие над несовершеннолетними
Жителя округа Уичито Дэвида Ли Харрисона осудили на 98 лет за преступления на сексуальной почве, совершенные в отношении несовершеннолетних, передает «Газета.Ru».
В декабре 2025 года мужчине предъявили обвинения по двум эпизодам сексуального насилия и четырем эпизодам сексуальных действий с участием несовершеннолетней. 5 февраля 2026 года присяжные округа признали Харрисона виновным по всем шести пунктам обвинения.
Впервые американца арестовали в 2022 году по заявлению 15-летней девушки. Он внес залог в 100 тысяч долларов, после чего его освободили на следующий день.
В июне 2025 года преступника снова задержали и предъявили обвинения в шести новых преступлениях сексуального характера против детей. До суда Харрисон находился в окружной тюрьме.
