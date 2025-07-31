Петербуржцы попытались заняться сексом около магазина и поплатились

31 июля 2025, 20:47

В Петербурге арестовали пару за попытку совершить половой акт у алкомаркета

Фото: iStock/blinow61

В Петербурге арестовали пару, которая попыталась заняться сексом около алкомаркета. Об этом руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила в беседе с «Лентой.ру».