Петербуржцы попытались заняться сексом около магазина и поплатились
В Петербурге арестовали пару, которая попыталась заняться сексом около алкомаркета. Об этом руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что утром 28 июля 35-летний мужчина и 43-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытались совершить половой акт прямо на улице. Вечером того же дня их задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в отдел.
Решением суда пару привлекли по статье о мелком хулиганстве. Мужчина полностью признал свою вину, а женщина заявила, что виноватой себя не чувствует. Обоим назначен арест на 15 суток.
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