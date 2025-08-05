Ядовитая змея укусила 15-летнюю девочку на пляже в Приморье
На пляже в районе Находки произошел инцидент, в результате которого 15-летняя школьница была укушена ядовитой змеей. Девочка прогуливалась по песку, когда на неё напала опасная рептилия. Об этом пишет Telegram-канал «Amur Mash».
Сразу после укуса у пострадавшей начались серьезные симптомы: давление резко упало, конечности начали отекать, а сознание стало путаться. Родители немедленно доставили её к медицинским работникам.
Врачи экстренно провели необходимые процедуры по очистке организма от яда и восстановлению кровообращения, чтобы предотвратить отмирание тканей. В настоящее время девочка находится под наблюдением медицинского персонала, её состояние стабилизировалось, и жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что в Москве и области участились встречи жителей со змеями. Они часто появляются на виду и могут заползать в дома. Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал, что нужно делать, если встретили змею.
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