Ядовитая змея укусила 15-летнюю девочку на пляже в Приморье

05 августа 2025, 07:41

Фото: iStock/Natalia Rusanova

На пляже в районе Находки произошел инцидент, в результате которого 15-летняя школьница была укушена ядовитой змеей. Девочка прогуливалась по песку, когда на неё напала опасная рептилия. Об этом пишет Telegram-канал «‎Amur Mash».