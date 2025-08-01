Мужчина игнорировал головную боль и остался парализован
Британец Гарет Бэйли на протяжении недели страдал от головной боли, но не обращался за помощью. В конечном итоге он остался парализован. Подробности стали известны изданию Metropoles.
По словам мужчины, мигрени были вызваны стрессом, поэтому он не придавал им особого значения, пока они не стали невыносимыми. Однажды дошло до того, что он упал в обморок прямо на рабочем месте. В тот же день его увезли в больницу.
Британец перенес инсульт, который привел к развитию синдрома запертого человека — состояния, когда больной остается в сознании, но не может двигаться. Сейчас за мужчиной ухаживают в доме престарелых, но в скором времени он вернется домой.
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