Мужчина игнорировал головную боль и остался парализован

01 августа 2025, 11:27

Metropoles: британец страдал от головной боли и остался парализован от инсульта

Фото: iStock/peterscode

Британец Гарет Бэйли на протяжении недели страдал от головной боли, но не обращался за помощью. В конечном итоге он остался парализован. Подробности стали известны изданию Metropoles.