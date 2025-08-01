Российская туристка случайно села на кран во время секса в душе египетского отеля
Россиянка случайно села на кран во время интимной близости с любовником в душе египетского отеля. Ей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщина прилетела на отдых в Шарм-эль-Шейх, где позже познакомилась с мужчиной. Позже они встретились в его номере и плавно переместились в душевую кабину. Египтянин так увлекся процессом, что его партнерша случайно наткнулась на кран душевой кабинки.
Сначала туристка пыталась терпеть боль, но из-за сильного кровотечения ей пришлось обратиться к врачам. В местной больнице ей отказали в бесплатном лечении, так как она была в состоянии алкогольного опьянения. Туристке не стали зашивать рану промеж ягодиц — лишь обработали и забинтовали, а также рекомендовали не принимать душ несколько дней и пить антибиотики.
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