The Guardian: украинка нашла вонючего незнакомца под кроватью в отеле Токио

01 августа 2025, 10:55

Фото: iStock/chingyunsong

Украинская туристка нашла под кроватью незнакомца в номере отеля в Японии. Об этом пишет британская газета The Guardian.





Натали Хоменко, проживающая в Таиланде, в конце марта отправилась в Токио, где остановилась в одном из отелей. Когда девушка решила прилечь на кровать, она внезапно почувствовала неприятный запах.

«Пахло дохлым животным, обваленным в сахаре», — описала его Хоменко.

«Два темных глаза смотрели на меня, моргая в темноте», — с ужасом вспоминала украинка.