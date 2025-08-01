The Guardian: украинка нашла вонючего незнакомца под кроватью в отеле Токио
Украинская туристка нашла под кроватью незнакомца в номере отеля в Японии. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Натали Хоменко, проживающая в Таиланде, в конце марта отправилась в Токио, где остановилась в одном из отелей. Когда девушка решила прилечь на кровать, она внезапно почувствовала неприятный запах.
«Пахло дохлым животным, обваленным в сахаре», — описала его Хоменко.Сначала она решила, что где-то завалялась мертвая крыса или испорченная еда. Девушка начала искать источник вони по всем углам, но в итоге вернулась к кровати. Под ней прятался посторонний мужчина.
«Два темных глаза смотрели на меня, моргая в темноте», — с ужасом вспоминала украинка.Неизвестный вскочил и заблокировал путь к двери. Он был покрыт потом, что, по-видимому, и стало причиной зловония. Встретившись взглядами, они оба начали кричать от испуга, после чего мужчина выбежал из номера. На шум сбежались соседи.
Прибывшие на адрес полицейские осмотрели помещение и обнаружили под кроватью USB-кабель и аккумулятор. Украинка предположила, что незнакомец планировал вести скрытую съемку. Найти его так и не удалось.