Мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы получить деньги от близких на наркотики

21 октября 2026, 20:06

Бразилец инсценировал свое похищение ради денег на наркотики

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Бразилии мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы получить деньги от семьи на наркотики. Об этом сообщает UOL.