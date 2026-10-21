Мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы получить деньги от близких на наркотики
В Бразилии мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы получить деньги от семьи на наркотики. Об этом сообщает UOL.
Родственники разыскиваемого обратились в полицию, рассказав, что он исчез 12 октября. По словам родных, в социальных сетях им поступали сообщения и аудиозаписи с угрозами и требованиями выкупа. Кроме того, они получали «пугающие фотографии» с изображением «похищенного».
Проанализировав переписку, снимки и записи с камер видеонаблюдения, следователи предположили, что мужчина может находиться в мотеле в Дорадусе. Полицейские прибыли туда и обнаружили его одного в номере, где бразилец провёл несколько дней. В комнате были разбросаны пустые бутылки, а сам злоумышленник признался, что употреблял наркотики.
В ходе беседы с офицерами гражданин заявил, что никакого похищения не было. Мужчина утверждал, что разыграл спектакль, чтобы получить деньги от семьи. Согласно его заверению, он задолжал людям, у которых приобретал запрещенные вещества.
Следствие также установило личность подозреваемого, который, по мнению правоохранителей, снабжал «похищенного» наркотиками и участвовал в вымогательстве, используя выдуманную историю. Преступника задержали вместе с разыскиваемым.
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