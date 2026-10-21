В Ленобласти в ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося пострадали два человека
Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло из-за выбежавшего на дорогу лося в Ленинградской области. Об этом информирует аварийно-спасательная служба региона.
Водитель легкового автомобиля Changan не справился с управлением и совершил касательное столкновение с лосем, выбежавшим на проезжую часть. От удара животное вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с машиной Opel, которая в результате случившегося перевернулась.
В ДТП пострадали два человека. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, а также отключили аккумуляторы автомобилей.
В пресс-службе напомнили о необходимости быть предельно внимательными: осенью животные активно мигрируют. Важно соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, чтобы успеть затормозить при внезапном появлении животных.
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