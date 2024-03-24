Мужчина-инвалид ценой жизни спас свою девушку во время теракта в «Крокусе»

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Инвалид-колясочник по имени Максим пожертвовал жизнью, чтобы спасти свою девушку во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам матери погибшего, ее сын планировал посетить концерт группы «Пикник» вместе со своей подругой.
Максим не успел эвакуироваться, так как в момент стрельбы не было пандуса, ведущего к выходу.
Он закрыл собой спутницу и тем самым спас ее ценой жизни. Пострадавшая выжила, она госпитализирована.
Ране пятнадцатилетний школьник, спасший десятки людей, рассказал о произошедшем в «Крокусе».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Максим не успел эвакуироваться, так как в момент стрельбы не было пандуса, ведущего к выходу.
«Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на свою девушку, которая смотрела ему в глаза», – объяснила мать россиянина.
Он закрыл собой спутницу и тем самым спас ее ценой жизни. Пострадавшая выжила, она госпитализирована.
Ране пятнадцатилетний школьник, спасший десятки людей, рассказал о произошедшем в «Крокусе».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов