В Москве сигнал «Тревога» в гостинице привёл росгвардейцев к наркодилеру-мигранту
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На одном из охраняемых объектов гостиничного типа на юго-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования правоохранители получили сигнал «Тревога» из отеля на Нахимовском проспекте. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия одного из постояльцев.
Мужчина грубо нарушал общественный порядок, мешал отдыхать другим гостям и провоцировал персонал гостиницы на конфликт. В разговоре с росгвардейцами 30-летний приезжий демонстрировал признаки наркотического опьянения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
В присутствии понятых из поясной сумки мужчины изъяли 49 свёртков с неизвестным белым веществом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала: внутри одного из изъятых пакетиков массой 1,82 грамма находилось наркотическое средство — мефедрон.
