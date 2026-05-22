В Южной Осетии 100 спасателей почти сутки ищут россиянку, упавшую в бурную реку
В Южной Осетии женщина из России упала в бурную реку Большая Лиахви и исчезла. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в селе Згубир Дзауского района. Пострадавшая — 52-летняя гражданка Российской Федерации. На поиски направили группу из 100 человек.
В неё вошли сотрудники пожарно-спасательных частей, подразделения службы пожаротушения, спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук. На текущий момент спасатели обследуют береговую линию и русло реки.
Ранее в Бурятии мужчина попытался перейти реку вброд и исчез. Спустя несколько часов местные жители организовали поиски и нашли пропавшего без признаков жизни.
