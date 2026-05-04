«Это навсегда»: Мужчина искупался в реке, и его нога увеличилась в два раза

Инфекция увеличила ногу британца в два раза после купания в реке

Житель Англии едва не лишился ноги после купания в реке. Конечность увеличилась вдвое из-за редкой инфекции.





Как сообщает LADBible, 38-летний Сэм Пир искупался в реке, а уже через день у него резко поднялась температура, появилась боль в паху и гриппоподобные симптомы. Состояние быстро ухудшалось, а левая нога начала стремительно опухать. Выяснилось, что бактерии из воды проникли в кровь через микроскопическую трещину на пятке.



Врачам удалось спасти жизнь британцу с помощью антибиотиков, однако инфекция необратимо разрушила лимфатическую систему. У пациента диагностировали лимфедему — хроническое нарушение оттока жидкости, приводящее к сильным отекам. В результате нога увеличилась в два раза.





«Ему сказали, что это навсегда, и нога никогда не вернется к прежнему размеру», — цитирует издание слова супруги Сэма.