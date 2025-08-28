На исполнителя хита Gangnam Style завели дело в Южной Корее
Полиция Южной Кореи начала проверку в отношении певца Psy (Пак Чжэ Сан), сообщает агентство Yonhap.
Сотрудники полицейского участка района Содэмунгу расследуют возможное нарушение законодательства о здравоохранении: следствие предполагает, что артист мог получать рецепты на препараты для лечения тревожности и депрессии через третьих лиц. По версии следствия, Пак Чжэ Сан не обращался лично в медицинские учреждения для выписки этих лекарств.
Личный врач певца опроверг такие утверждения, заявив, что лечение велось дистанционно. Представители агентства P Nation сообщили, что Паку диагностировано хроническое нарушение сна и он принимает снотворные по назначению врача, при этом формального получения рецепта по доверенности не было, хотя в отдельных случаях препараты забирали третьи лица.
Пак Чжэ Сан получил мировую известность в 2012 году после выхода клипа на песню «Gangnam Style».
