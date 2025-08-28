На исполнителя хита Gangnam Style завели дело в Южной Корее

28 августа 2025, 12:05

Yonhap: Полиция Южной Кореи ресследует дело против певца Psy

Фото: istockphoto/Dejvice6

Полиция Южной Кореи начала проверку в отношении певца Psy (Пак Чжэ Сан), сообщает агентство Yonhap.