Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области

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Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы.
В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика.
В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте.
Полиция приступила к проведению проверки.
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В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика.
Полиция приступила к проведению проверки.
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Анастасия Чинкова