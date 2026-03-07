Мужчина избил онкобольную жену и ударил ее ножом в Москве
Мужчина избил онкобольную жену и нанес ей ножевое ранение в руку. Они поссорились, поскольку супруг хотел уйти к любовнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Конфликт в семье произошёл в московском районе Чертаново. По словам пострадавшей, её муж вернулся домой, потому что проголодался. Между супругами возник спор из-за любовницы мужчины. В ходе ссоры он схватил нож и ранил жену в руку.
Травма оказалась несерьёзной, госпитализация не потребовалась. Мужчину задержали и доставили в полицию.
По словам пострадавшей, у нее диагностировали рак третьей стадии. Она рассказала, что супруг и его любовница были уверены в её скорой кончине. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
