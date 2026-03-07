Достижения.рф

Мужчина избил онкобольную жену и ударил ее ножом в Москве

Фото: iStock/zoka74

Мужчина избил онкобольную жену и нанес ей ножевое ранение в руку. Они поссорились, поскольку супруг хотел уйти к любовнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Конфликт в семье произошёл в московском районе Чертаново. По словам пострадавшей, её муж вернулся домой, потому что проголодался. Между супругами возник спор из-за любовницы мужчины. В ходе ссоры он схватил нож и ранил жену в руку.

Травма оказалась несерьёзной, госпитализация не потребовалась. Мужчину задержали и доставили в полицию.

По словам пострадавшей, у нее диагностировали рак третьей стадии. Она рассказала, что супруг и его любовница были уверены в её скорой кончине. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

