В Чите сосед с собакой нашёл в мусорке улики убийства и сдал преступника полиции

07 марта 2026, 13:19

Житель Читы получил 14 лет колонии особого режима за убийство двух человек

Фото: Istock/artisteer

В Забайкалье суд приговорил 49-летнего читинца к 14 годам колонии особого режима за убийство двух человек в августе 2025 года. Об этом сообщает КП-Иркутск.