В Чите сосед с собакой нашёл в мусорке улики убийства и сдал преступника полиции

Житель Читы получил 14 лет колонии особого режима за убийство двух человек
В Забайкалье суд приговорил 49-летнего читинца к 14 годам колонии особого режима за убийство двух человек в августе 2025 года. Об этом сообщает КП-Иркутск.



Во время застолья хозяин квартиры обвинил гостей в краже семи тысяч рублей. В ходе ссоры он ударил одного знакомого табуретом, а второму нанёс не менее 50 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте.

Выживший гость под угрозой расправы помогал убийце прятать улики. Мужчины выбросили окровавленные вещи в мусорные баки. Прохожий заметил их и вызвал полицию. Оперативники быстро задержали подозреваемого.

Суд назначил наказание с учётом особо опасного рецидива — ранее мужчина уже отбывал срок за аналогичное преступление. Помимо этого, он выплатит миллион рублей матери погибшего. Приговор ещё можно обжаловать.

