В Подмосковье мужчина случайно убил родную мать бензопилой

07 марта 2026, 14:48

Жителя Подмосковья осудили за незаконную вырубку берёзы и гибель матери

Фото: Istock/NetPix

В Московской области суд вынес приговор местному жителю по делу о незаконной вырубке дерева, которое привело к гибели его матери. Как сообщает «МК», инцидент произошёл в октябре прошлого года на территории СНТ в районе Озёр.