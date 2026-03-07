В Подмосковье мужчина случайно убил родную мать бензопилой
В Московской области суд вынес приговор местному жителю по делу о незаконной вырубке дерева, которое привело к гибели его матери. Как сообщает «МК», инцидент произошёл в октябре прошлого года на территории СНТ в районе Озёр.
42-летний дачник решил спилить берёзу, не имея на это разрешения, при этом дерево находилось не на его участке. Мужчина использовал бензопилу «Штиль». Его 68-летняя мать стояла примерно в метре от него и наблюдала за процессом.
Когда дерево упало, оно придавило прямо на женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. Специалисты оценили ущерб от незаконной вырубки берёзы в 26 979 рублей 74 копейки.
Следствие квалифицировало смерть женщины как неосторожное убийство. Суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Осужденный не согласился с приговором и подал апелляцию.
