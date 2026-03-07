В Запорожской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка

07 марта 2026, 13:58

Балицкий: две девочки и мальчик погибли при пожаре в частном доме в Приазовском

Фото: iStock/izzzy71

Три ребенка погибли в результате пожара в частном доме в поселке Приазовское в Запорожской области. Об этом в своем блоге написал губернатор региона Евгений Балицкий.