В Запорожской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка
Три ребенка погибли в результате пожара в частном доме в поселке Приазовское в Запорожской области. Об этом в своем блоге написал губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам главы региона, трагедия случилась в ночь на 7 марта. Сотрудники скорой помощи подтвердили смерть детей от отравления угарным газом: мальчика, родившегося в 2022 году, и девочек, родившихся в 2021 и 2024 годах, пояснил Балицкий.
Предварительно установлено, что в момент возгорания дети были дома одни. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи, которые должны выяснить причины случившегося.
Главное управление МЧС России по Запорожской области сообщило, что пожар мог возникнуть из-за детской игры с огнем. По данным ведомства, огонь был потушен на площади 20 квадратных метров до прибытия пожарных.
