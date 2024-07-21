Туристка арендовала квартиру в Стамбуле и наткнулась на «хозяина-извращенца»

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit
На «хозяина-извращенца» наткнулась туристка-блогерша Тиффани Чен, снявшая квартиру в Стамбуле. Она поделилась своей историей в социальных сетях. По словам Чен, та сняла жилье через портал Airbnb.
В один из дней, когда она была неглиже у себя в комнате, хозяин высунул голову из окна кухни, чтобы заглянуть к ней. Блогерша услышала шум, обернувшись, а мужчина, закрыв окно, убежал «как крыса».
Чен добавила, что сразу собрала вещи и покинула дом, забрав с собой ножницы для маникюра в целях самозащиты при необходимости.
Путешественница сообщила, что подобный инцидент был не единственным за время проживания в Стамбуле. Накануне, когда блогер была в ванной, хозяин подошел к ее комнате и заглянул туда. При вопросе, для чего он это делает, тот ответил, что «искал кошек».
В ноябре прошлого года житель Британии, сняв жилье через Airbnb, нашел между подушками дивана в гостиной скрытую камеру.
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Чен добавила, что сразу собрала вещи и покинула дом, забрав с собой ножницы для маникюра в целях самозащиты при необходимости.
Путешественница сообщила, что подобный инцидент был не единственным за время проживания в Стамбуле. Накануне, когда блогер была в ванной, хозяин подошел к ее комнате и заглянул туда. При вопросе, для чего он это делает, тот ответил, что «искал кошек».
«Я сообщила об этом Airbnb, и, к моему ужасу, они разрешили ему продолжать принимать гостей. Поэтому если вы женщина, не останавливайтесь у Мехмета в Стамбуле», — сказала Чен.
В ноябре прошлого года житель Британии, сняв жилье через Airbnb, нашел между подушками дивана в гостиной скрытую камеру.
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Никита Кротов