Мужчина избил петербурженку и похитил ее сына-подростка под угрозой ножа

07 ноября 2026, 11:38

В Петербурге бывший сожитель избил женщину и похитил ее сына, чтобы помириться

Фото: istockphoto/Dzurag

В Петербурге пьяный экс-сожитель избил женщину и похитил её сына-подростка, угрожая ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу.