Мужчина избил петербурженку и похитил ее сына-подростка под угрозой ножа
В Петербурге пьяный экс-сожитель избил женщину и похитил её сына-подростка, угрожая ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошёл 1 ноября в квартире. 28-летний мужчина пришёл домой к бывшей сожительнице и её сыну, избил хозяйку, после чего, угрожая ножом, насильно вывел подростка на улицу и посадил в автомобиль «JAECOO». Злоумышленник увез школьника в неизвестном направлении.
Женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские совместно с росгвардейцами начали поиски автомобиля похитителя и обнаружили его на проспекте Просвещения — внутри находились сам мужчина и подросток.
В результате происшествия школьник не пострадал. Похитителя доставили в отдел полиции, где выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске (в связи с чем — не уточняется). Кроме того, автомобиль, на котором он увез подростка, ему не принадлежал — машину вернули владелице.
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