08 июля 2026, 19:03

В Орске мужчина избил подростка трубой из-за подозрения в краже

Фото: iStock/Backiris

В Оренбургской области директор сетевого магазина жестоко избил несовершеннолетнего, которого заподозрил в воровстве. Об этом пишет РЕН ТВ.