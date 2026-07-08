Мужчина избил подростка трубой из-за подозрения в краже
В Оренбургской области директор сетевого магазина жестоко избил несовершеннолетнего, которого заподозрил в воровстве. Об этом пишет РЕН ТВ.
7 июля возле дома на улице Пацаева произошёл инцидент: мужчина с трубой напал на подростка. По предварительным данным, нападавший заподозрил мальчика в краже и решил наказать его. Злоумышленник продолжал наносить удары и пинать ребёнка, даже когда тот упал, и угрожал ему расправой.
Согласно информации из сетевого магазина, где мужчина работал директором, он подал заявление об увольнении. В связи с инцидентом региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
Читайте также: