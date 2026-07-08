В аэропорту Пхукета таможенники изъяли у россиянина 17 кг марихуаны
В аэропорту Пхукета сотрудники таможни задержали 30-летнего россиянина по имени Сергей. При досмотре его багажа служащие обнаружили более 17 килограммов каннабиса. Об этом сообщает Bangkok Post.
В двух синих чемоданах у мужчины находились 35 вакуумных упаковок с марихуаной и 12 пакетов с гашишем. Таможенники изъяли груз и передали пассажира в полицейский участок Сакху.
На допросе задержанный подтвердил, что чемоданы и всё их содержимое принадлежат ему. Полиция предъявила иностранцу обвинение в попытке вывоза товаров из страны без оформления таможенных процедур. Информации о возможном наказании на текущий момент нет.
Таиландские власти обращают внимание на участившиеся случаи, когда наркодилеры привлекают посторонних людей для транспортировки запрещённых веществ за границу, предлагая им за это денежное вознаграждение.
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