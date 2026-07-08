В аэропорту Пхукета таможенники изъяли у россиянина 17 кг марихуаны

08 июля 2026, 18:38

Фото: Istock/José Antonio Luque Olmedo

В аэропорту Пхукета сотрудники таможни задержали 30-летнего россиянина по имени Сергей. При досмотре его багажа служащие обнаружили более 17 килограммов каннабиса. Об этом сообщает Bangkok Post.