Сторож начальной школы получил срок за сексуальное насилие над шестью детьми

08 июля 2026, 18:58

В Нидерландах сторож начальной школы получил 7 лет за насилие над детьми

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В Нидерландах суд приговорил мужчину, работавшего в начальной школе, к семи годам тюремного заключения и принудительной психиатрической помощи за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает NL Times.