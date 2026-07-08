Сторож начальной школы получил срок за сексуальное насилие над шестью детьми
В Нидерландах суд приговорил мужчину, работавшего в начальной школе, к семи годам тюремного заключения и принудительной психиатрической помощи за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает NL Times.
Речь идёт о 58-летнем гражданине, который с 2019 по 2025 год работал сторожем в начальной школе в Зётермере. Арестовали его в сентябре 2025 года по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними.
Поводом послужило заявление матери, которая двумя годами ранее сообщила, что мужчина неподобающе прикасался к её дочери. Жертвами преступника стали не менее шести детей в возрасте от четырёх лет и старше.
Мужчина уводил потерпевших в кладовую под ложным предлогом и там совершал с ними неподобающие действия. Кроме того, он скрыто снимал детей в туалете, классе и во время переодевания, а затем распространял полученные материалы.
Гаагский суд назначил ему лишение свободы и обязал пройти принудительное психиатрическое лечение. Отмечается, что ранее педофил уже проходил лечение от этого расстройства.
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