80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей и бутерброды с колбасой
В Вологодской области судят двоих дагестанцев за мошенничество в отношении 80-летней пенсионерки. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
В октябре 2025 года в вологодском посёлке Вохтога двое молодых людей 19 и 20 лет разработали схему обмана местной жительницы. Один из них выдал себя за сотрудника биржи и убедил пенсионерку, что её квартира находится под угрозой изъятия из-за кредитов.
Женщина продала своё жильё и передала аферистам 2,5 миллиона рублей якобы для проверки подлинности купюр. Вместе с деньгами она отдала злоумышленникам бутерброды с колбасой.
Получив средства и продукты, обвиняемые скрылись. Уголовное дело дошло до судебного разбирательства. В ходе следствия правоохранители нашли похищенные деньги и вернули их потерпевшей.
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