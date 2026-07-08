80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей и бутерброды с колбасой

08 июля 2026, 17:14

В суд передали дело о хищении 2,5 млн руб. у пенсионерки из Вологодской области

Фото: Istock/AMilkin

В Вологодской области судят двоих дагестанцев за мошенничество в отношении 80-летней пенсионерки. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».