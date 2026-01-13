Мужчина избил свою жену из-за отказа клеить обои в новогоднюю ночь
Мужчина избил свою жену из-за отказа клеить обои в новогоднюю ночь. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Инцидент произошёл в Кабаково. Мать пострадавшей сообщила, что зять ранее уже проявлял агрессию в отношении дочери, но в этот раз он вышел из себя из-за пустяка — жена отказалась помочь ему с ремонтом. В результате ссоры квартира была полностью разгромлена, на полу обнаружена кровь.
Женщине пришлось спасаться бегством. Она получила многочисленные синяки и перелом носа. Агрессора задержали на следующий день, однако, по словам тёщи, его вскоре отпустили.
