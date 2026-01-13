Туристка из России упала в колодец на Занзибаре и получила серьезные травмы

13 января 2026, 08:19

Фото: iStock/den-belitsky

42-летняя москвичка Наталья отдыхала на Занзибаре с подругами, когда произошел несчастный случай. Женщины остановились в отеле Max Hotel Nungwi, но путешествие не задалось. В гостинице часто отключали воду и свет, а кондиционер не работал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.