Туристка из России упала в колодец на Занзибаре и получила серьезные травмы
42-летняя москвичка Наталья отдыхала на Занзибаре с подругами, когда произошел несчастный случай. Женщины остановились в отеле Max Hotel Nungwi, но путешествие не задалось. В гостинице часто отключали воду и свет, а кондиционер не работал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Однажды Наталья заметила сильный запах гари и решила проверить техническую зону. Не заметив прикрытый листами шифера колодец, она упала на три метра вниз. Врачи экстренно провели операцию, диагностировав перелом и повреждение сухожилий. Подруги подозревают, что у неё также может быть перелом обеих ног, но больница отказывается делать рентген. Отель не предоставляет финансовую помощь, а возвращение домой осложняется отсутствием медицинской справки. Этот документ необходим для оценки состояния страховой компанией. Перелет запланирован на 14 января, но женщина не может покинуть клинику.
Сейчас туристка находится в больнице, где за операцию и дальнейшее лечение требуют семь тысяч долларов. Страховка покрыла только три с половиной тысячи. Подруги начали сбор средств, чтобы помочь Наталье вернуться в Россию.
