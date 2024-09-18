Мужчина избил ветерана СВО с инвалидностью в Подмосковье

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В подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха! Рулит».
Уточняется, что ЧП произошло на проспекте Ленина. Боец СВО был одет в военную форму, а на груди у него красовалась «Медаль Жукова». В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил супругу военнослужащего, а после начал негативно отзываться о российской армии. Ветеран СВО попытался снять мужчину на видео, тогда тот набросился на него и сильно избил.
Пострадавший сразу зафиксировал побои и обратился в полицию. При этом военнослужащий имеет инвалидность II группы, он ходит на костылях, а на ноге носит аппарат Илизарова.
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