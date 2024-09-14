Пьяная петербурженка избила солиста Мариинки

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Жительница Петербурга в состоянии сильного алкогольного опьянения ударила в лицо мужчину, который получил травму глаза из-за стекла разбившихся очков. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг в районе 03:24. В полицию поступило сообщение о том, что женщина в баре ударила в глаз 45-летнего солиста Мариинского театра. В результате удара его очки разбились, а осколок линзы попал в глаз.
Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой правого глазного яблока с внутренними повреждениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В пятницу виновница инцидента была задержана и доставлена в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой правого глазного яблока с внутренними повреждениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В пятницу виновница инцидента была задержана и доставлена в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Анастасия Чинкова