Мужчина избил знакомую трубой и прижег ее утюгом в Подмосковье
СК: Мужчина избил знакомую трубой и прижег ее утюгом в Подольске
Мужчина напал на знакомую в её квартире в подмосковном Подольске. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
По факту жестокого убийства открыли уголовное дело. По данным следствия, конфликт начался после того, как фигурант попросил у женщины деньги на ремонт.
Получив отказ, он перегородил жертве выход, ударил трубой и затем раскалённой частью парового утюга обжёг ей правое бедро. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Узнав об этом, обвиняемый попытался скрыться, забрав шкатулку с украшениями.
Его задержали. Сейчас он находится под стражей.
