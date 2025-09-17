Достижения.рф

Мужчина избил знакомую трубой и прижег ее утюгом в Подмосковье

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчина напал на знакомую в её квартире в подмосковном Подольске. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает Telegram-канал «360 ЧП».



По факту жестокого убийства открыли уголовное дело. По данным следствия, конфликт начался после того, как фигурант попросил у женщины деньги на ремонт.

Получив отказ, он перегородил жертве выход, ударил трубой и затем раскалённой частью парового утюга обжёг ей правое бедро. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Узнав об этом, обвиняемый попытался скрыться, забрав шкатулку с украшениями.

Его задержали. Сейчас он находится под стражей.

