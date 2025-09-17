Стало известно, из-за чьей ошибки разбился самолет Ан-24 под Тындой
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение под Тындой из-за ошибки пилота. Это подтвердил Международный авиационный комитет (МАК), сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно данным МАК, экипаж непосредственно перед падением передал диспетчеру, что земля слишком близко. Предполагается, что пилот неверно рассчитал давление и пошел ниже безопасной высоты. При снижении он ориентировался на давление по системе QNH — относительно уровня моря, а не по QFE, где отсчет ведется от аэродрома.
Отмечается, что в стране до сих пор повсеместно не внедрен единый стандарт для отчета барометрической высоты, что не раз становилось причиной авиакатастроф. При этом обязательные требования применения единого стандарта появились еще в 2010-м.
Подобный инцидент произошел с Ми-8 на Камчатке в 2024-м — пилот также ошибся с настройкой давления, и вертолет врезался в гору.
