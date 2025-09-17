Стало известно, из-за чьей ошибки разбился самолет Ан-24 под Тындой

17 сентября 2025, 10:29

Mash: самолет Ан-24 с 48 пассажирами разбился под Тындой из-за ошибки пилота

Фото: iStock/Gudella

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение под Тындой из-за ошибки пилота. Это подтвердил Международный авиационный комитет (МАК), сообщает Telegram-канал Mash.