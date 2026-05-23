Мужчина избивал девочек и издевался над ними в Балашихе

23 мая 2026, 19:05

МВД проверяет информацию об издевательствах над девочками в Балашихе

В Московской области организовали доследственную проверку по факту жестокого обращения с детьми. Об этом в телеграм сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Видеозапись с противоправными действиями в отношении несовершеннолетних выявили в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах, снятых в лифте дома на улице Бояринова в Балашихе, запечатлели, как взрослый мужчина избивает маленькую девочку, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Личность нападавшего уже установили, с ним работают оперативники.



Жильцы дома, где засняли происшествие, планировали подать коллективное заявление в полицию. Проверку начали после того, как ролик распространился в балашихинских Telegram-каналах и сообществах во «ВКонтакте».



В полночь 23 мая мужчина кричал и ругался на двух плачущих девочек. Проходивший мимо гражданин поинтересовался, всё ли в порядке. Одна из девочек пожаловалась, что их бьют, и позвала на помощь, однако мужчина представился очевидцу отцом обеих и объяснил конфликт нежеланием детей идти домой. Как только посторонний ушел, мужчина продолжил кричать и наносить побои своим жертвам.



Шум разбудил местных жителей, которые, подойдя к окнам, начали снимать происходящее на камеры смартфонов. На записи, в частности, попал момент, когда избитая девочка упала на землю, рыдая и прося у мужчины прощения.



