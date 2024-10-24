Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск

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В Краснодаре 24 октября около двух часов ночи неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов.
Неизвестный жестоко избил сотрудника ППС, отобрал у него табельное оружие и телефон.
По предположениям, преступник — 32-летний Марат Абдюшев, выходец из Башкирии. Примечательно, что Абдюшев уже несколько лет находится в федеральном розыске.
Правоохранительные органы пока официально не подтвердили информацию об инциденте. Известно, что подозреваемый Марат Абдюшев до сих пор не задержан и на данный момент его разыскивают.
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По предположениям, преступник — 32-летний Марат Абдюшев, выходец из Башкирии. Примечательно, что Абдюшев уже несколько лет находится в федеральном розыске.
«Мужчина нанес телесные повреждения сотруднику, ведется розыск», — сообщили информационному агентству ТАСС.
Правоохранительные органы пока официально не подтвердили информацию об инциденте. Известно, что подозреваемый Марат Абдюшев до сих пор не задержан и на данный момент его разыскивают.
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Ольга Енгалычева