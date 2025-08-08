Мужчина изнасиловал девушку за отказ дать ему грудное молоко в США
В США арестован 38‑летний Сесил Фуллер по подозрению в изнасиловании недавно родившей женщины, сообщают правоохранительные органы.
Мужчина, знакомый с потерпевшей более десяти лет, пришёл к её дому и, по версии следствия, после приветствия предложил попробовать её грудное молоко. Получив отказ, он, как утверждается, напал на женщину, повалил её и совершил половой акт у кроватки с младенцем.
В ходе нападения подозреваемый якобы схватил женщину за горло и душил её, но плач ребёнка прервал атаку — Фуллер бросил потерпевшую и скрылся с места происшествия.
Позже в тот же день его задержали. Подробности обвинений и ход расследования пока не разглашаются.
