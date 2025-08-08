Мужчина изнасиловал девушку за отказ дать ему грудное молоко в США

08 августа 2025, 20:45

Женщину изнасиловали около кроватки с младенцем в США из-за грудного молока

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В США арестован 38‑летний Сесил Фуллер по подозрению в изнасиловании недавно родившей женщины, сообщают правоохранительные органы.