В Москве возбудили уголовное дело после нападения на съёмочную группу ВГТРК

08 августа 2025, 20:40

Фото: iStock/microgen

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу ВГТРК во время работы над сюжетом в столице. Об этом пишет ТАСС.