В Москве возбудили уголовное дело после нападения на съёмочную группу ВГТРК
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу ВГТРК во время работы над сюжетом в столице. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
Инцидент произошёл 5 августа, когда команда программы «Вести.Москва» снимала репортаж о женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Во время съёмок соседка героини напала на журналистов: несколько раз толкнула их и нанесла удары одному из корреспондентов.
Расследование инцидента продолжается.
Читайте также: