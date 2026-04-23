В Воронежской области мужчина изнасиловал дочь-школьницу
Суд вынес приговор мужчине из Воронежской области, который надругался над своей дочерью. Об этом информирует пресс-служба Калачеевского районного суда региона.
По данным следствия, 40-летний россиянин изнасиловал 14-летнюю школьницу, когда она была дома. Где в это время находилась мать девочки, неизвестно. Несовершеннолетняя пыталась сопротивляться, в какой-то момент ей удалось вырваться и убежать.
Из-за пережитого стресса у девочки развилось расстройство адаптации, сопровождающееся смешанной тревожно-фобической реакцией, добавили в ведомстве.
Педофила задержали. Против него возбудили уголовное дело. На судебных заседаниях он не признал свою вину. Суд приговорил злоумышленника к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил выплату 100 тысяч рублей компенсации морального вреда дочери.
