Мужчина изнасиловал и избил 73-летнюю пенсионерку в Европе, его наказали лишь спустя несколько лет

13 апреля 2026, 20:00

Express: Мужчина изнасиловал и избил 73-летнюю пенсионерку на Тенерифе

Фото: istockphoto/eugenesergeev

Испанский суд осудил мужчину, который в 2018 году избил и изнасиловал пожилую женщину на популярном европейском курорте. Преступление раскрыли лишь спустя семь лет.





Трагедия произошла 13 мая 2018 года. Пенсионерка из Великобритании, регулярно отдыхавшая на Тенерифе, снимала частный дом.



Злоумышленник перелез через забор и в течение двух часов подвергал женщину изнасилованию и побоям. После этого он заставил жертву назвать код от сейфа и похитил деньги и драгоценности.



Несмотря на то, что пострадавшая скончалась через несколько месяцев после нападения, она успела дать следствию показания. Летом 2018 года насильника задержали благодаря записям камер видеонаблюдения. В ходе разбирательства он отрицал вину, однако суд, изучив ДНК и другие улики, приговорил его к девяти годам тюремного заключения.



