В Москве мошенники массово запугивают детей убийством родителей
В Москве прокатилась волна атак мошенников на детей — злоумышленники заставляют школьников участвовать в преступных схемах под угрозой убийства родителей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В районе Нагатинский Затон 13-летней девочке написал в мессенджере WhatsApp* неизвестный с логотипом «Госуслуг» в фото профиля. Он заявил, что ее аккаунт взломан, после чего сказал дожидаться звонка от спецслужб.
Лжесотрудник по телефону убедил ребенка, что в квартире спрятаны наркотики, и потребовал провести видеотрансляцию по комнатам. Увидев сейф, аферист заявил, что понял, где семья хранит запрещенные вещества. Тогда он пригрозил школьнице, что если она не оставит в подъезде дубликат ключей, то ее родителей посадят или даже убьют.
Злоумышленники запугивали ребенка три дня, но он ничего не рассказывал семье. Когда дома никого не было, воры вскрыли сейф и похитили только драгоценности, так как денег там не оказалось.
Позже выяснилось, что это уже третий подобный случай в этом районе. Более того, предыдущая кража произошла в том же подъезде. Во всех эпизодах мошенники также запугивали детей.
