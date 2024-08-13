Мужчина изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в Самарской области

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Суд заключил под стражу Сергея Иващенко, который подозревается в изнасиловании и зверском убийстве двухлетней девочки в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, Иващенко заключен под стражу на один месяц и 29 дней.
Следствие полагает, что 11 августа мужчина воспользовался тем, что ребенок находится один во дворе частного дома. Он отвел малышку в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и жестоко избил.
Спустя некоторое время ребенка удалось найти. Девочку срочно госпитализировали, однако спасти врачи ее не смогли. Она скончалась от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в городе Чапаевске Самарской области была изнасилована и убита двухлетняя девочка. В жутком преступлении подозревают друга семьи погибшего ребёнка.
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Следствие полагает, что 11 августа мужчина воспользовался тем, что ребенок находится один во дворе частного дома. Он отвел малышку в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и жестоко избил.
Спустя некоторое время ребенка удалось найти. Девочку срочно госпитализировали, однако спасти врачи ее не смогли. Она скончалась от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в городе Чапаевске Самарской области была изнасилована и убита двухлетняя девочка. В жутком преступлении подозревают друга семьи погибшего ребёнка.
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Элина Позднякова