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В Лобне посетительница пункта выдачи избила своим заказом беременную сотрудницу

13 августа 2024, 16:47
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В подмосковной Лобне посетительница пункта выдачи маркетплейса Wildberries избила своим заказом беременную сотрудницу. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Девушка пришла за заказом в пункт выдачи на улице Колычева. Ей принесли комплект постельного белья, после вскрытия которого покупательница захотела оформить возврат. Сотрудница пункта сообщила, что такие товары не подлежат возврату, поэтому следует обратиться в техническую поддержку компании.

Это очень не понравилось посетительнице, которая начала кричать на сотрудницу, оскорблять её, а после вообще избила этим же комплектом белья. Отмечается, что сотрудница пункта беременна.



В результате девушки не смогли найти компромисс и завершили конфликт встречными претензиями: сотрудница написала заявление в полицию, а агрессивная покупательница — отзыв с одной звездой.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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В Финском заливе недалеко от «Газпром Арены» обнаружили торпеду времён ВОВ
13 августа 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Picturesque Japan

Торпеду времён Великой Отечественной войны обнаружили в районе Крестовского и Васильевского островов в Санкт-Петербурге. Снаряд медленно дрейфовал по Финскому заливу в сторону «Газпром Арены».
Правоохранители огородили опасную территорию буйками, передаёт портал 78.ru. Неподалёку дежурил полицейский катер во избежание случайного наплыва судов на снаряд. На место были вызвана группа сапёров и водолазов. Сегодня планируется доставить торпеду на берег.

Изначально планировалось ликвидировать снаряд на полигоне, где подрывники проводят специальные операции с опасными предметами. Однако после тщательного исследования выяснилось, что в торпеде отсутствует взрывчатое вещество. Поэтому специалисты решили не уничтожать снаряд, а просто разобрать его на металлолом.

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Менял имена, водил полицию за нос: как слепой спецназовец ГРУ руководил бандой из тюрьмы
13 августа 2024, 17:14

Фото: istock / Михаил Руденко

15 лет назад Валерий Вобликов стал героем криминальных новостей, обманув охрану и сбежав из СИЗО под видом другого человека. После поимки преступнику удавалось сбегать несколько раз. В материале «Радио 1» расскажем, как Вобликову регулярно удавалось водить полицейских за нос.

Особо опасен

Валерий Вобликов родился в 1970 году во Фрунзе (сейчас Бишкек – столица Киргизии). В сети есть сведенья, что он служил в спецназе ГРУ и командовал взводом в Чечне. По информации КП-Новосибирск, позади у мужчины — пограничные войска в Киргизии.

После ухода в запас Вобликов поселился с супругой Еленой и двумя детьми в Новосибирске. В нулевые женщина работала продавцом, а сам Валерий якобы устроился охранником. Мужчина что-то «охранял», приносил деньги в дом, но «рабочими» подробностями с семьей не делился. Спустя многие годы Елена признавалась, что понимала, что он промышлял чем-то другим.

Позже семья перебралась в Еловкино – деревню в Новосибирской области. Там Валерий устроился учителем физкультуры, но педагогика оказалась не его коньком. Однажды он обокрал коллег, а спустя время организовал банду и начал нападать на коммерсантов.
Фото: istock / BrianAJackson

«Особо опасен, владеет приемами рукопашного боя, всеми видами оружия. Ранее проходил службу в подразделениях спецназа, неоднократно ранее совершал побег из-под конвоя», — было указано в ориентировке на Валерия Вобликова.
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Раскидал конвой и сбежал

Злоумышленники врывались в дома, связывали хозяев и обчищали дом. Если владельцы не говорили, где прячут самое ценное — их пытали.

Спустя время сообщников экс-учителя поймали, а ему самому удалось сбежать. Вобликов долго водил за нос правоохранителей, пользуясь ценной криминальной добычей: с помощью 40 бланков паспортов, украденных из паспортного стола, преступник несколько раз сменил ФИО.

Вобликов был схвачен 29 декабря 2005 года. Тогда во время этапиования он раскидал конвой и сбежал. Позже его снова задержали и доставили в СИЗО Новосибирска. Уже тогда был понятно, что дело ведется с хитрым и опасным преступником.
Фото: istock / Diy1

Посидел «по-братски»

В следующий раз сбежать арестанту помогла семья — жена ожидала в автомобиле рядом с изолятором, а младший брат преступника Дмитрий явился на свидание, взяв с собой поддельный документ «защитника», якобы выписанный судом.

На свидании братья поменялись одеждой, и Вобликов-старший вышел на свободу, сел к любимой в машину и уехал в Алтайский край. Пряталась парочка недолго, спустя месяц мужчину по ориентировке нашли и повязали в Барнауле.

Преступнику вменяли обвинения за кражи, грабежи, разбои, лишение человека свободы, хищение оружия и два убийства.

Суд назначил Вобликову 19 лет тюремного заключения. В 2015 году преступник начал жаловаться на проблемы со зрением и в результате его освободили как инвалида.
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Руководил нападением из колонии

Известно, что Вобликов причастен к нападению на семью фермера Владимира Устинова из алтайского села Контошино. Изначально дело закрыли за истечением срока давности.

«Ко мне в дом ворвались четверо в масках. Это была банда, которая действовала очень жестко. Мы с женой случайно остались живы. Просто бандиты не увидели еще одного человека — сын тогда случайно заехал. А эти рассчитывали, что я один с супругой», — рассказал изданию КП-Новосибирск пострадавший.
В 2019 году у дело открыли уже по другому составу: статья 162 — разбой. Выяснилось, что Вобликов из тюрьмы командовал нападением на семью.

«Пользовался связью, какими-то другими льготами. Он сам об этом говорил, хотя потом стал отрицать свои признательные показания. На самом деле – это настоящий зверь», — поделился Устинов.
После возбуждения нового дела Вобликова на время следствия отправили под домашний арест. Пострадавший был не согласен с решением суда.

Однако приговор преступнику вынесли внушительный: за управление разбоем из колонии Вобликов получил 10 лет колонии. Сам он не явился на заседание, ожидая приговора под домашним арестом на правах инвалида.
Фото: istock / StockSolutions
Когда стало известно, что надо возвращаться в места лишения свободы, Вобликов очередной раз сбежал. В ГУФСИН сообщили, что сотрудники отделения розыска установили его местоположение и задержали. Сопротивления он не оказывал. Скорее всего, за побег из-под домашнего ареста преступнику ужесточат наказание.

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Мужчина изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в Самарской области
Арестован обвиняемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки под Самарой
13 августа 2024, 17:00

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд заключил под стражу Сергея Иващенко, который подозревается в изнасиловании и зверском убийстве двухлетней девочки в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, Иващенко заключен под стражу на один месяц и 29 дней.

Следствие полагает, что 11 августа мужчина воспользовался тем, что ребенок находится один во дворе частного дома. Он отвел малышку в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и жестоко избил.

Спустя некоторое время ребенка удалось найти. Девочку срочно госпитализировали, однако спасти врачи ее не смогли. Она скончалась от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в городе Чапаевске Самарской области была изнасилована и убита двухлетняя девочка. В жутком преступлении подозревают друга семьи погибшего ребёнка.

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«Все айтишники на фронте»: Лоза назвал причину обмана Долиной мошенниками
Музыкант Лоза: для мошенников нет разницы, артист ты или нет
13 августа 2024, 16:26

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Певица Лариса Долина сообщила, что ее обманули мошенники с продажей элитной квартиры в Москве. Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» заявил, что ничьей мести в этой ситуации нет, и певица стала жертвой обычной мошеннической схемы.
Как сообщал Telegram-канал Shot, артистка продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц.

Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией. По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные преступниками от сделки с народной артисткой.

«Никакой мести тут нет, и никаких недоброжелателей тоже нет. Мошенники работают очень интенсивно, трудно представить себе людей, которые никак не сталкивались с ними. Это абсолютно мошенническая схема. Для них нет разницы, артист ты или нет. К сожалению, мошенничество сейчас стало слишком распространено, только никто с ним не борется», — сообщил Юрий Лоза.

По мнению музыканта, чтобы побороть мошенничество, нужно работать на опережение.

«К сожалению, мошенники действуют быстрее, чем правоохранительные органы. А нужно работать на опережение, нужны большие специалисты, которые напрямую будут вовлечены в это дело. У нас сейчас все айтишники и люди, занимающиеся компьютерными делами, на фронте, поэтому сейчас не до бытовухи. Но тем не менее люди попадаются», — заключил певец.

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Долина записала видеообращение после обмана украинскими мошенниками
13 августа 2024, 16:01

Фото: istockphoto/artoleshko

Певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники. Она подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в связи с ситуацией с её квартирой.
Артистка подчеркнула, что проходит по данному делу в качестве потерпевшей, передаёт телеграм-канал Baza. Незаконная сделка по продаже квартиры Долиной в Хамовниках площадью 236 квадратных метров произошла 24 июня, а уже 3 августа суд наложил на это имущество арест. Сейчас с недвижимостью невозможно совершить какие-либо юридические действия.

В своём обращении, записанном, кстати, в этой же квартире, Долина рассказала, что предварительным следствием установлено, что аферисты находятся на территории Украины. По её словам, только что от её имени они выложили в социальных сетях обращение «чудовищного характера».







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#суд
#арест
#квартиры
#имущество
#певица
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Прямо на светофоре: Жительница Москвы родила ребенка в такси по пути в роддом
В Москве водитель такси помог принять роды у беременной пассажирки
13 августа 2024, 15:29

Фото: istock/Konev Timur

В Москве водитель такси помог принять роды у беременной пассажирки. Об этом пишет «Лента.ру».
Водитель такси Толиб Набиев из Таджикистана, работающий в Москве, получил заказ от клиента, который направлялся в роддом вместе со своей беременной женой. По дороге женщина начала чувствовать схватки. Водитель спросил женщину, все ли с ней в порядке, она ответила: «Кажется я рожаю».

Муж помог женщине снять джинсы. Роды начались прямо в такси на светофоре. По словам водителя, никакой паники ни у женщины, ни у него не было. Он предложил вызвать скорую помощь или поехать в роддом. Женщина выбрала второй вариант. Когда они прибыли в больницу, водитель и муж женщины сразу побежали за врачами. Затем таксист вернулся к машине, чтобы не оставлять женщину одну.

«Паники не было. Я сказал, чтобы она не переживала, что ничего страшного, что сиденье испачкалось. Спросил, кто у нее родился. Она посмотрела — мальчик. Прошло минут шесть, к нам так и не вышли врачи. Я вернулся в приемную, немножко накричал. Машина грязная, там ребенок на руках у женщины, инфекция кругом. Потом вышли медсестры с носилками, пуповину прямо в машине перерезали», — рассказал водитель.

По словам Набиева, больше всего произошедшим был шокирован муж, его руки дрожали так сильно, что он уронил кошелек и деньги, когда пытался заплатить за поездку.

«Я ему сказал, чтобы он держал себя в руках. Рассказал, что у него сын родился — он до сих пор не знал и обрадовался очень. Я поздравил его», — добавил мужчина.

Водитель обратился в «Яндекс Такси», чтобы сообщить о произошедшем и отправить машину в химчистку. Мужчина выразил надежду, что этот необычный случай сможет стать примером для других водителей.

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#машина
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Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z
13 августа 2024, 15:10

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом информирует РИА Новости.
«Без изменений по существу. Квалификация, вина и наказание в силе», — ответила собеседница агентства.

По ее словам, к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.

Александр Неустроев 21 апреля прошлого года около подъезда дома в Екатеринбурге в грубой и нецензурной форме оскорбил 11-летнего мальчика, назвав его «идиотом» и «придурком». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, из-за ненависти к определенной социальной группе.

В 2023 году суд прекратил дело и назначил виновнику штраф в размере 7 000 рублей, однако прокуратура добилась пересмотра дела. В июне 2024 года суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#украина
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#мужчины
#дома
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Силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана Насрутдинова
13 августа 2024, 15:10

Фото: iStock/z1b

Сотрудники силовых структур задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова. Об этом пишет местный телеграм-канал «Спросите у Расула». Официального подтверждения этой информации нет.
По информации издания, бывшего чиновника увезли, после которого его могут отпустить.

Ранее сообщалось, что другой зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный в 2020 году за мошенничество с ущербом в 95,8 млн рублей, приехал в отпуск из зоны СВО.
«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — писал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.
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#дагестан
#полицейские
#правительство
#задержание
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«Он вернётся живым»: курянин пропал без вести, отправившись спасать маму от обстрелов
Readovka: курянин пропал без вести, отправившись спасать маму
13 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/welcomia

Житель Курской области пропал без вести, отправившись спасать маму. Об этом в беседе с изданием Readovka сообщил брат мужчины Валерий.
Отмечается, что в момент начала атаки ВСУ на российский регион, курянин Андрей находился в Белгороде. Узнав о произошедшем, он отправился в Ольговку, где находилась его мама. Он выехал из города 7 августа в 13:00, а спустя три часа уже был на блокпосту во Льгове. Однако военные не позволили ему проехать дальше из-за опасности. Там мужчину видели в последний раз.

Андрей не сдался и, вероятнее всего, отправился на спасение матери по объездной дороге, а спустя некоторое время перестал выходить на связь. В том районе, где, предположительно, находился курянин, утром 8 августа велись бои между ВС РФ и ВСУ.

Брат Валерий обратился к знакомым военным, чтобы те узнали о судьбе Андрея. Обследовав территорию бойцы сообщили, что автомобиля курянина на этом участке обнаружено не было.

Валерий убеждён, что его брат жив и может находиться в украинском плену. Мужчина рассказал, что курянин очень заботливый сын, любящий муж и отец, воспитывающий двух дочерей.

В настоящее время Андрея разыскивают волонтёры.

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