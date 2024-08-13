В Лобне посетительница пункта выдачи избила своим заказом беременную сотрудницу

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В подмосковной Лобне посетительница пункта выдачи маркетплейса Wildberries избила своим заказом беременную сотрудницу. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Девушка пришла за заказом в пункт выдачи на улице Колычева. Ей принесли комплект постельного белья, после вскрытия которого покупательница захотела оформить возврат. Сотрудница пункта сообщила, что такие товары не подлежат возврату, поэтому следует обратиться в техническую поддержку компании.
Это очень не понравилось посетительнице, которая начала кричать на сотрудницу, оскорблять её, а после вообще избила этим же комплектом белья. Отмечается, что сотрудница пункта беременна.
В результате девушки не смогли найти компромисс и завершили конфликт встречными претензиями: сотрудница написала заявление в полицию, а агрессивная покупательница — отзыв с одной звездой.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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Это очень не понравилось посетительнице, которая начала кричать на сотрудницу, оскорблять её, а после вообще избила этим же комплектом белья. Отмечается, что сотрудница пункта беременна.
В результате девушки не смогли найти компромисс и завершили конфликт встречными претензиями: сотрудница написала заявление в полицию, а агрессивная покупательница — отзыв с одной звездой.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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Анастасия Чинкова