«Оставь свои амбиции на передовой»: вагнеровец ответил кричащему о «хохлах» россиянину

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Уральский блогер публично оскорбил украинцев и избил мужчину, причислявшего себя к ним. Об этом сообщает издание Ura.ru.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит на капоте элитного автомобиля Porsche с бутылкой в руке и кричит. Он назвал граждан Украины «хохлами» и представителями ЛГБТ*.
После этого, проходящий мимо блогера мужчина заявил, что он «хохол» и поинтересовался, что тот может с ним сделать. Услышав это, россиянин спрыгнул с капота автомобиля и ударил оппонента кулаком в лицо.
Происходящее увидел Иван Гагарин, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он попросил кричащего мужчину не разжижать конфликтов там, где им не место, а отправиться в зону СВО, чтобы оставить все свои амбиции там.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
После этого, проходящий мимо блогера мужчина заявил, что он «хохол» и поинтересовался, что тот может с ним сделать. Услышав это, россиянин спрыгнул с капота автомобиля и ударил оппонента кулаком в лицо.
Происходящее увидел Иван Гагарин, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он попросил кричащего мужчину не разжижать конфликтов там, где им не место, а отправиться в зону СВО, чтобы оставить все свои амбиции там.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова