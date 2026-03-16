Мужчина изнасиловал и убил знакомую, а спустя год захотел выйти из тюрьмы
Житель Индии изнасиловал и убил знакомую туристку, а спустя год потребовал освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает AOL.
Все произошло весной 2025 года. 28-летняя Даниэль приехала из Ирландии в Индию для празднования фестиваля красок Холи. Она уже бывала в Гоа и обзавелась там знакомствами. Среди новых друзей оказался и 23-летний Виката Бхагата, напавший на нее в ночь на 13 марта.
Молодой человек попытался надругаться над иностранкой, но та оказала сопротивление. Тогда он ударил ее пивной бутылкой по голове, довел дело до конца и разбил ей лицо камнем, чтобы не оставлять улик.
Преступника ждало пожизненное заключение. Однако теперь, проведя всего год в тюрьме, он хочет выйти на свободу. Сейчас его апелляцию рассматривают.
