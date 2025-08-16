Мужчина изнасиловал малолетнюю девочку в Петербурге
В Петербурге 21‑летний мужчина, по сведениям РЕН ТВ со ссылкой на источник, пригласил 13‑летнюю девочку в гости и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил к ней насилие.
Инцидент произошёл в посёлке Парголово на улице Заречной: девочка приехала вместе с подругой, чтобы вместе распить алкоголь. Подозреваемого задержали; в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о другом похожем эпизоде: учитель, выдававший себя за молодого человека в соцсети, изнасиловал школьницу в автомобиле на «втором свидании».
Девочка познакомилась с ним онлайн, он вызывал у неё доверие, и она начала делиться с ним личными проблемами.
