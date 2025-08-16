Мужчина изнасиловал малолетнюю девочку в Петербурге

16 августа 2025, 12:44

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина предложил 13-летней девочке выпить и изнасиловал

Фото: istockphoto/blinow61

В Петербурге 21‑летний мужчина, по сведениям РЕН ТВ со ссылкой на источник, пригласил 13‑летнюю девочку в гости и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил к ней насилие.