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Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина изнасиловал подростка-инвалида в туалете на ж/д станции в Петербурге

Мужчина изнасиловал подростка-инвалида в туалете на ж/д станции в Петербурге

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнего подростка-инвалида на железнодорожной станции «Лигово». Об этом сообщает портал «78».
По данным издания, мужчина подошел к подростку и завел с ним разговор. Однако в какой-то момент он схватил парня за руку и потащил в туалет, где надругался над ним.

Позже в полицию обратилась бабушка подростка. Оказывается, парень учится в колледже и имеет ограниченные возможности здоровья, родителей у него нет.

Сейчас извращенца ищут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью.

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#мужчина
Мощный взрыв прогремел в Петрозаводске: горит Онежский судостроительный завод., есть пострадавшие
В Петрозаводске на заводе произошел крупный пожар
03 апреля 2025, 10:59

Фото: iStock/sarawutk

В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел масштабный пожар, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Пожар возник в производственном боксе завода», — передает РИА Новости.
Уточняется, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

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В США задержали учительницу за совращение 15-летнего ученика
03 апреля 2025, 09:26

Фото: iStock/TheaDesign

В американском штате Иллинойс полицейские задержали учительницу за изнасилование 15-летнего школьника. Момент задержания опубликовало издание Daily Mail.
По данным издания, 30-летнюю Кристину Формеллу остановили для проверки документов. В этот момент полицейские выяснили, что женщина проходит по делу о сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Учительницу сразу задержали.

Формелла работала учителем в средней школе Даунерс-Гров и тренировала футбольную команду. Следствие считает, что она совратила одного из своих учеников. На допросе женщина заявила, что не совершала ничего подобного, а обвинили ее, потому что она «красивая и заботилась о школьнике».

Полиция также предоставила видео задержания учительницы. Когда на женщину надели наручники, она спросила, может ли ее сопровождать муж.

Сейчас Формеллу освободили под залог до первого судебного заседания. Оно состоится в апреле. Всего женщине предъявили обвинение по трем статьям о насилии.

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#полицейские
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При обрушении шахты в Североуральске погиб рабочий
03 апреля 2025, 06:46

Фото: iStock/Adam88xx

В Североуральске произошло обрушение шахты, в результате которого погиб один рабочий. Об этом рассказали в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.
«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался», — рассказали в ведомстве.

Следователи организовали проверку, по результатам которой будут выявлены нарушения в обеспечении безопасности рабочих. К тому же сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Чтобы выявить точную причину смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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В Москве в Lamborghini Егора Крида врезался таксист под веществами
02 апреля 2025, 23:25

Егор Крид (Фото: Телеграм @egorkreed)

В Москве в Lamborghini Егора Крида на светофоре врезался таксист, который, предположительно, находился под действием наркотиков. Об этом рассказал сам певец в своем telegram-канале.
«Видимо был под чем-то, как сказали пассажиры, которые в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу были внутри его салона», — поделился Крид.

Артист отметил, что в результате удара на автомобиле таксиста деформировалась дверь. По итогу водитель не смог покинуть машину. Виновника ДТП забрали правоохранители. Крид уточнил, что ремонт будет оплачен за счет страховки и компании, на которую работал таксист.

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В Свердловской области обрушилась шахта, где под завалами остался человек
02 апреля 2025, 23:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Свердловской области произошло обрушение шахты, где под завалами остался один человек. Об этом сообщает МЧС РФ.
«На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников», — рассказали в ведомстве.

На данный момент на шахте проводятся спасательные работы. В общей сложности задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники. По предварительным данным, с аварийного участка смогли выбраться шестеро рабочих. Под завалами остался один человек.

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