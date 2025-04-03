Мужчина изнасиловал подростка-инвалида в туалете на ж/д станции в Петербурге

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В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнего подростка-инвалида на железнодорожной станции «Лигово». Об этом сообщает портал «78».
По данным издания, мужчина подошел к подростку и завел с ним разговор. Однако в какой-то момент он схватил парня за руку и потащил в туалет, где надругался над ним.
Позже в полицию обратилась бабушка подростка. Оказывается, парень учится в колледже и имеет ограниченные возможности здоровья, родителей у него нет.
Сейчас извращенца ищут.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью.
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Позже в полицию обратилась бабушка подростка. Оказывается, парень учится в колледже и имеет ограниченные возможности здоровья, родителей у него нет.
Сейчас извращенца ищут.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью.
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Элина Позднякова