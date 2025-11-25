Мужчина изнасиловал подругу своей девушки, когда ее парень вышел из комнаты

25 ноября 2025, 20:07

В Австралии мужчина изнасиловал подругу девушки, выдав себя за ее парня

Фото: iStock/somkku

В австралийском штате Виктория мужчина изнасиловал девушку друга. Об этом сообщает портал news.com.au.