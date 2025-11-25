Достижения.рф

Мужчина изнасиловал подругу своей девушки, когда ее парень вышел из комнаты

В Австралии мужчина изнасиловал подругу девушки, выдав себя за ее парня
Фото: iStock/somkku

В австралийском штате Виктория мужчина изнасиловал девушку друга. Об этом сообщает портал news.com.au.



Все произошло в доме родителей обвиняемого, где гостили его девушка и ее подруга со своим парнем. В тот день знакомый пары занялся сексом с возлюбленной, после чего отошел, оставив ее одну. В это время злоумышленник вошел в спальню и, выдав себя за приятеля, набросился на девушку. Та, заподозрив подмену, испугалась и потребовала немедленно прекратить.

На следующий день мужчина подделал чек Uber, чтобы создать алиби. Он хотел убедить девушку в том, что к тому моменту ее парень вернулся в комнату. Жертва обратилась в полицию через три дня, предоставив запись разговора, где обвиняемый призывал ее забыть о случившемся.

Его адвокат признал, что чек подделан, но предложил присяжным версию, что его подопечный «паниковал из-за того, чего не совершал». Сейчас мужчина ожидает приговора.

Лидия Пономарева

