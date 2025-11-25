В Сочи задержали «кислотного мстителя», портившего автомобили соседей

25 ноября 2025, 18:53

Фото: iStock/zoka74

В одном из дворов Сочи жители столкнулись с серией загадочных порч имущества: автомобили по очереди оказывались облиты кислотой. Вздувшаяся краска, прожжённые пластиковые детали и едкие пятна стали появляться всё чаще, пока местные не установили камеру наблюдения.





Как сообщает РЕН ТВ, запись показала, что машины повреждает одна и та же женщина — блондинка в розовых штанах, вооружённая шприцом с веществом. Выяснилось, она мстила соседям за собственный автомобиль: ранее кто-то исписал её машину кислотой, оставив на кузове слово «Яга».



По словам пострадавших, попытки добиться реакции участкового ни к чему не привели. В полиции заявителям якобы объясняли, что состав преступления отсутствует, и советовали ремонтировать машины за свой счёт.





«Начали мы писать заявления, вызывать полицию, но полиция нам говорила, что это не уголовное дело. Что никак они не могут повлиять на это», — рассказала одна из соседок.