Внедорожник переехал 87-летнюю женщину в российском регионе
В Хакасии водитель внедорожника сбил 87-летнюю пенсионерку, совершая маневр
В Саяногорске 87-летняя женщина попала под колеса внедорожника. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по республике.
Авария произошла 24 ноября во дворе дома №32 Енисейского микрорайона, когда 58-летний водитель Toyota Highlander совершал маневр. Мужчина, не убедившись в безопасности этого действия, сбил пенсионерку — она упала вблизи автомобиля.
По предварительным данным, пострадавшая получила перелом предплечья, также сообщается об общем ухудшении состояния здоровья. Сейчас в связи со ДТП проводится проверка: выясняются его точные причины и обстоятельства.
