Российский студент скончался после разрыва аппендикса из-за халатности врачей

25 ноября 2025, 17:51

В Новосибирске у 18-летнего студента лопнул аппендицикс, парня не удалось спасти

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Новосибирске 18-летний студент Никита скончался после того, как медики долго не могли поставить ему правильный диагноз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.