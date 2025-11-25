Российский студент скончался после разрыва аппендикса из-за халатности врачей
В Новосибирске 18-летний студент Никита скончался после того, как медики долго не могли поставить ему правильный диагноз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Как рассказали родители погибшего, юноша ранее не имел серьёзных проблем со здоровьем. В конце октября он пожаловался на сильные боли в животе. Его госпитализировали. После первичного обследования врачи диагностировали кишечную непроходимость и посоветовали ждать, рекомендуя лишь обезболивающие.
Через два дня состояние студента резко ухудшилось – он почти не мог двигаться и говорить. Его вновь доставили в больницу. Только тогда выяснилось, что у молодого человека острый аппендицит, который осложнился поражением почек и сердца. Никиту экстренно прооперировали, однако вскоре после вмешательства у него остановилось сердце.
Родные уверены, что трагедии можно было избежать, если бы врачи проявили должное внимание. По их словам, в интернете они обнаружили множество негативных отзывов о работе медучреждения, куда доставили студента.
Семья обратилась в Следственный комитет, который уже начал проверку по факту смерти молодого человека.
