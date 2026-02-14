Три человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП в Республике Коми

14 февраля 2026, 08:14

Ребенок и двое взрослых погибли в массовом ДТП в Коми

Фото: iStock/Motortion

В результате ДТП на автодороге Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар погибли три человека и еще один пострадал. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Республики Коми.