Три человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП в Республике Коми
Ребенок и двое взрослых погибли в массовом ДТП в Коми
В результате ДТП на автодороге Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар погибли три человека и еще один пострадал. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Республики Коми.
На 766-м км автодороги Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии погибли три человека, среди которых был ребенок, а один человек получил ранения.
Из-за происшествия перекрыт участок федеральной трассы. На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведутся работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.
