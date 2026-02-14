Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Вануату
У западного побережья острова Эспириту-Санто, входящего в состав Республики Вануату, зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По оценкам сейсмологов, эпицентр находился в 59 километрах к западу от города Порт-Олри. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
По данным мониторинговых служб, подземные толчки ощущались в близлежащих районах, однако сведений о пострадавших или повреждениях объектов инфраструктуры не появлялось. Угроза цунами также не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе между Междуреченском и Мысками произошло землетрясение магнитудой 3,4. Раненых и разрушений нет.
Читайте также: