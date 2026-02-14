Достижения.рф

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Вануату

Фото: iStock/allanswart

У западного побережья острова Эспириту-Санто, входящего в состав Республики Вануату, зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.



По оценкам сейсмологов, эпицентр находился в 59 километрах к западу от города Порт-Олри. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

По данным мониторинговых служб, подземные толчки ощущались в близлежащих районах, однако сведений о пострадавших или повреждениях объектов инфраструктуры не появлялось. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе между Междуреченском и Мысками произошло землетрясение магнитудой 3,4. Раненых и разрушений нет.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0