В Китае во время Фестиваля факелов загорелись 16 человек
В Китае 16 человек получили ожоги на традиционном Фестивале факелов. Об этом информирует агентство Baha.
Мероприятие проходило в Сюаньвэе (провинция Юньнань) на юго-западе страны. Во время праздника пластиковое ведро с горючей жидкостью случайно опрокинулось и воспламенилось.
Местные службы здравоохранения, общественной безопасности и управления по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место. В результате чрезвычайного происшествия ожоги получили 16 человек. В настоящее время все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, их состояние оценивается как стабильное.
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